Сік цього овоча може допомогти знизити тиск: дослідження вчених

Вчені з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що буряковий сік може знижувати кров'яний тиск. У дослідженні взяли участь 15 здорових людей з нормальним артеріальним тиском. Їм давали або звичайний буряковий сік, що містить нітрати, або сік буряка, з якого нітрати видалили.

Учасники не знали, який сік вони п'ють. Вимірювання тиску проводилися через 30 хвилин, 1 годину та 24 години після вживання соку. Про це пише ua-novosti.info.

Читайте також: Експерт відповів о котрій варто пити каву зранку

Результати:

Сік з нітратами знизив систолічний тиск на 5,2 мм рт. ст. протягом 30 хвилин.

Через 1 годину цей ефект зменшився, а через 24 години його не спостерігалося.

Важливо:

Дослідження було невеликим, тому для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.

Буряковий сік може мати й інші корисні властивості для здоров'я, які потребують вивчення.

Як вживати буряковий сік:

Можна пити свіжовичавлений сік або купити готовий.

Рекомендована доза - 250 мл на день.

Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем, особливо людям з певними захворюваннями.

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!