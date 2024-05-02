Сік цього овоча може допомогти знизити тиск: дослідження вчених
Вчені з Імперського коледжу Лондона з'ясували, що буряковий сік може знижувати кров'яний тиск. У дослідженні взяли участь 15 здорових людей з нормальним артеріальним тиском. Їм давали або звичайний буряковий сік, що містить нітрати, або сік буряка, з якого нітрати видалили.
Учасники не знали, який сік вони п'ють. Вимірювання тиску проводилися через 30 хвилин, 1 годину та 24 години після вживання соку. Про це пише ua-novosti.info.
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Результати:
- Сік з нітратами знизив систолічний тиск на 5,2 мм рт. ст. протягом 30 хвилин.
- Через 1 годину цей ефект зменшився, а через 24 години його не спостерігалося.
Важливо:
- Дослідження було невеликим, тому для остаточних висновків потрібні додаткові дослідження.
- Буряковий сік може мати й інші корисні властивості для здоров'я, які потребують вивчення.
Як вживати буряковий сік:
- Можна пити свіжовичавлений сік або купити готовий.
- Рекомендована доза - 250 мл на день.
- Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем, особливо людям з певними захворюваннями.
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Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.
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