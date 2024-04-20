Містять багато колагену: 5 доступних продуктів, які допоможуть зберегти молодість

Мрієте про молоду та здорову шкіру? Це можливо! Ми підготували список із ТОП-5 продуктів для пружної та сяючої шкіри, які допоможуть зберегти молодість.

Доктор Дейв Рейлі, старший науковий співробітник Absolute Collagen, поділився секретами харчування, які допоможуть вам зберегти пружність та сяйво шкіри.

Читайте також: 5 видів крупи, які можна і варто вживати при діабеті

1. Куряче м'ясо:

Цей багатий на амінокислоти та мінерали продукт є важливим для виробництва колагену.

Він допомагає колагену ефективно працювати в організмі.

2. Яєчні білки:

Цей продукт багатий на пролін – амінокислоту, яка є ключовим компонентом колагену.

Яєчні білки легко додати до раціону – просто замініть яйця в рецептах на білки у співвідношенні 1:2 або 1:3.

3. Ягоди:

Ці смачні та універсальні продукти багаті вітаміном С, який стимулює вироблення колагену.

Додайте полуницю або ожину до ранкової граноли або вечірньої закуски.

4. Часник:

Цей продукт, багатий на сполуки сірки, необхідний для формування колагенових волокон та підтримки цілісності тканин.

Додавайте часник до страв - подрібнений у соусах, смажений з овочами або в заправках.

5. Бобові:

Ці багаті білком та незамінними амінокислотами продукти - чудовий вибір для веганів та вегетаріанців.

Додавайте квасолю, сочевицю або нут до супів, соусів, рагу та інших страв.

Пам'ятайте!

Збалансоване харчування – це запорука здоров'я та краси шкіри.

Не забувайте про інші важливі фактори, такі як сон, фізична активність та захист від сонця.

Дотримуйтесь цих порад – і ваша шкіра сяятиме здоров'ям!

Нагадаємо, ми вже писали, чи так корисна безглютенова дієта, як про неї говорять.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!