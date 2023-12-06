Знову забули полити?: Як зрозуміти, що кактус починає сохнути

Якщо ви не є знавцем рослин, не варто сумувати, оскільки завжди можна вибрати такі, які не потребують особливого догляду. В одному з найпопулярніших садових магазинів ви точно знайдете рослину, яка не буде вас турбувати своїми вимогами. Однією з таких рослин є кактус. Цей екзотичний гість легко виносить відсутність вологи та коштує буквально копійки.

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Кактус — це не тільки вишукана прикраса будь-якого інтер'єру, але й рослина, яка відносно проста в догляді. Вона легко переносить сухе повітря та може розташовуватися в будь-якій кімнаті вашого будинку або квартири. Однак навіть така малопретенційна рослина, як кактус, може виявити певні вимоги до поливу, про що інформує Ukr.Media.

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Як доглядати за кактусами?

Кактуси (лат. Cactaceae) належать до сімейства багаторічних квіткових рослин і включають близько 127 родів і 1750 видів. Вони зазвичай ростуть в посушливих областях, включаючи пустелю Атакама, одну з найсухіших пустель у світі. Ці рослини не вимагають багато вологи, і перевищення поливу може призвести до загнивання коренів та загибелі рослини. Проте вони також не можуть бути пересушеними.

Як правильно поливати кактус?

Найбезпечніше зробити це знизу. Налити воду в маленький контейнер і поставити горщик з кактусом в цей контейнер. Зволоження повинно тривати не більше 3 хвилин. Повторюйте цю процедуру лише тоді, коли ґрунт повністю висохне. Перед поливом проведіть тест, поглибивши палець у ґрунт на глибину 2-3 см. Якщо ви не відчуваєте вологи, це означає, що рослина потребує поливу.

Недопустимо поливати кактус водопровідною водою, оскільки вона може містити багато мінералів, що може завдати шкоди рослині. Краще використовувати пом'якшену, слабосолену воду, таку як кип'ячена відстояна вода при кімнатній температурі.

Як прискорити ріст кактуса?

Для цього необхідно забезпечити йому відповідне місце. Розмістіть його там, де є достатньо яскравого світла, але уникаєте прямих сонячних променів, особливо влітку. Весною і влітку, коли відбувається активне цвітіння, рослину можна підживлювати спеціальними добривами для кактусів, які можна придбати в садовому магазині. Проводьте підживлення не частіше одного разу на місяць.

Рекомендується пересаджувати рослину один раз на рік, використовуючи ґрунт для кактусів, який запобігає занадто скупченій воді. Якщо ви боїтеся перенаситити рослину, додайте трохи перліту до ґрунту та встановіть горщик з дренажем.

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