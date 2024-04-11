Знижує рівень цукру в крові: яку ягоду дієтологи рекомендують діабетикам

Всім відомо, що людям з діабетом важливо стежити за рівнем цукру в крові. Одним із найкращих способів зробити це – їсти правильні продукти. Сьогодні ми розповімо вам про чорницю – фрукт, який не лише смачний, але й корисний для людей з діабетом.

Чорниця – це смачний та корисний фрукт, який може бути частиною раціону людей з діабетом. Вживайте чорницю регулярно, щоб покращити контроль над рівнем цукру в крові та отримати інші переваги для здоров'я. Про це пише nv.ua.

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Чому чорниця так корисна?

Низький глікемічний індекс: Чорниця містить мало цукру, тому не підвищує рівень цукру в крові різко.

Багата на клітковину: Клітковина уповільнює всмоктування цукру в кров, що допомагає контролювати його рівень.

Клітковина уповільнює всмоктування цукру в кров, що допомагає контролювати його рівень. Корисні поживні речовини: Чорниця містить поліфеноли, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості.

Чорниця містить поліфеноли, які мають антиоксидантні та протизапальні властивості. Вітаміни та мінерали: Чорниця – джерело вітаміну С, вітаміну К та марганцю.

Як можна вживати чорницю?

Свіжою: Сезонні фрукти зазвичай доступні й дешевші. Свіжі ягоди можна заморозити для подальшого використання.

Замороженою: Заморожені ягоди зберігають всі свої корисні властивості.

Заморожені ягоди зберігають всі свої корисні властивості. Консервованою: При виборі консервованих ягід звертайте увагу на вміст цукру.

Чорницю можна їсти як самостійну страву, так і додавати до інших страв, наприклад:

Запечена вівсянка з бананами і горіхами

Салат з капусти і авокадо з чорницею і едамаме

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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