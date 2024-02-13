Знижує холестерин та допомагає від безсоння: чому варто почати вживати бергамот

Бергамот - це цитрусовий фрукт, родом з Південної Італії, який протягом століть використовувався за свої лікувальні властивості. Сучасні дослідження підтверджують, що бергамот володіє антиоксидантними та протизапальними властивостями, які можуть позитивно впливати на рівень холестерину.

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Про це пише Факти.

Клінічні дослідження показали, що бергамот, в різних формах, може знижувати загальний рівень холестерину та рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) при пероральному застосуванні.

Поліфеноли, що містяться в бергамоті, впливають на специфічні ферменти, пов'язані з метаболізмом холестерину.

Вживання бергамоту може призвести до:

Зниження загального холестерину - до 31%.

Зниження рівня холестерину ЛПНЩ - до 41%.

Зниження рівня тригліцеридів - до 39%.

Такі результати можна зафіксувати вже за кілька тижнів вживання добавок з бергамотом. Проте, час, необхідний для того, щоб бергамот або його екстракти знизили рівень холестерину, може варіюватися залежно від індивідуальних особливостей.

Важливо зазначити, що у деяких людей бергамот може провокувати алергічні реакції. Тому перед його вживанням рекомендується проконсультуватися з сімейним лікарем.

Окрім зниження холестерину, бергамот також має:

Протизапальні властивості.

Антиоксидантні властивості.

Здатність покращувати травлення.

Здатність зміцнювати імунітет.

Бергамот може вживатися:

У свіжому вигляді.

У вигляді соку.

У вигляді чаю.

У вигляді добавок.

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Вживання бергамоту може бути корисним для людей з:

Високим рівнем холестерину.

Запальними захворюваннями.

Ослабленим імунітетом.

Проблемами з травленням.

Перед вживанням бергамоту рекомендується проконсультуватися з сімейним лікарем.

Пам'ятайте:

Бергамот - це не панацея, але він може бути корисним доповненням до вашого раціону харчування.

Здоровий спосіб життя - це ключ до підтримки оптимального рівня холестерину.

Регулярно консультуйтеся з лікарем, щоб стежити за своїм здоров'ям.

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