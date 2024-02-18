Змішати та запекти: Як приготувати найніжніший кекс, який обожнюють діти

Хто може встояти перед ароматною, пухкою та ніжною шоколадною випічкою? Завдяки цьому простому рецепту ви зможете приготувати чудовий кекс, який не залишить байдужим нікого.

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Спробуйте цей простий та смачний рецепт з сайту "Одна хвилина" і порадуйте себе та своїх близьких домашньою шоколадною випічкою.

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Інгредієнти:

Для тіста:

Борошно пшеничне (просіяне) – 150 г

Цукор – 200 г

Кефір – 200 г

Яйце – 1 шт.

Какао-порошок – 2 ст. ложки

Розпушувач для тіста – 1,5 ч. ложки

Рослинна олія – 2 ст. ложки

Ванільний екстракт – 5 крапель

Для глазурі:

Сметана – 2 ст. ложки

Цукор – 2 ст. ложки

Какао-порошок – 2 ст. ложки

Вершкове масло – 30 г

Форма: 23х12 см, висота бортика 8 см

Приготування:

Тісто: У глибокій мисці змішайте борошно, цукор, какао-порошок і розпушувач. За допомогою вінчика перемішайте сухі інгредієнти до однорідності. В окремій мисці поєднайте кефір, яйце, рослинну олію, ванільний екстракт (або щіпку ванільного цукру) та змішайте вінчиком до однорідної консистенції. Перелийте масу до миски з сухими продуктами й добре перемішайте вінчиком (міксер не потрібен). Застеліть форму для випічки пергаментом. Перекладіть тісто у підготовлену форму та рівномірно розподіліть кухонною лопаткою. Якщо у вас силіконова форма, то вистилати пергаментом не потрібно. Відправте кекс у розігріту до 170°C духовку на 50-60 хвилин (точний час випікання залежить від особливостей духовки). Глазур: У невеликій каструлі з товстим дном об’єднайте сметану, цукор, какао-порошок і вершкове масло. Перемішайте всі інгредієнти лопаткою. Поставте майбутню глазур на плиту, прогрійте та доведіть до закипання. Постійно помішуйте, щоб глазур не підгоріла. Нехай покипить протягом 1 хвилини й заберіть з вогню. Перекладіть охолоджений кекс на тарілку та полийте його гарячою глазур’ю. Залиште кекс в холодильнику на кілька годин для застигання глазурі.

Поради:

Для більш насиченого шоколадного смаку можна додати в тісто 2-3 столові ложки тертого шоколаду.

Замість ванільного екстракту можна використовувати ванільний цукор або цедру апельсина.

Готовий кекс можна прикрасити горіхами, сухофруктами або кокосовою стружкою.

Смачного!

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