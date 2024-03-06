Слони влаштовують похорони для своїх мертвих малят та оплакують їх – науковці (фото)

Нове дослідження показало, що азійські слони демонструють складну поведінку горя, подібну до людської, коли втрачають своїх дитинчат.

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Дослідники спостерігали за п'ятьма випадками поховання телят у регіоні Бенгалії в Індії. У кожному випадку стадо переносило мертве теля за тулуб або ноги, блукаючи з ним, поки не знаходило "правильне" місце - зрошувальні канали на чайних плантаціях, подалі від людей. Там телят ховали на спині з піднятими ногами, пише IFLSCIENCE.

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Вважається, що це групові зусилля. Дослідники також помітили, як інші члени стада допомагали вирівняти ґрунт поблизу туші мертвих малят.

За словами очевидців, в одному випадку стадо слонів стояло навколо місця поховання та видавало "голосні вокалізації", включаючи сурми та рев. Після поховання стадо пішло з місця і більше не поверталося.

Це дослідження свідчить про те, що азійські слони мають складні соціальні зв'язки і глибоко переживають втрату.

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