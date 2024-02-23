Шість причин, чому ваше кошеня постійно плаче

Прийомні батьки кошенят часто стикаються з постійним жалібним нявканням тварин, яких відлучили від матері-кішки й принесли у чужий будинок.

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Плач у кошенят може мати різноманітні причини, і важливо розуміти, що це їхній спосіб виражати потреби та емоції, пояснили експерти з PetMD.

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Вони назвали шість поширених причин, чому ваше кошеня може часто плакати:

Самотність: Кошенята, як і діти, потребують уваги та стимуляції. Якщо ваше кошеня постійно плаче, це може бути знаком того, що воно шукає вашої уваги або товариства інших кішок.

Розгубленість: Перші дні в новому домі можуть бути страшними для кошенят. Якщо вони заблукають або почуваються загубленими, вони можуть плакати, просячи про допомогу.

Голод: Постійний плач може свідчити про голод кошеняти. Важливо визначити, чи достатньо годуєте ви вашого улюбленця.

Потреба у туалеті: Коли кошеня вчиться користуватися лотком, воно може плакати.

Біль або травма: Пронизливий крик кошеня може бути ознакою болю або травми. Якщо ви чуєте такий крик, важливо негайно втрутитися.

Хвороба: Кошенята також можуть плакати, якщо вони хворі або відчувають дискомфорт. Важливо уважно слідкувати за їхнім станом та, при необхідності, звертатися до ветеринара.

Розуміння причин, чому ваше кошеня плаче, може допомогти забезпечити йому комфорт та догляд, який воно потребує. Звертайте увагу на їхні сигнали та реагуйте адекватно, щоб ваш улюбленець завжди був щасливим і задоволеним.

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