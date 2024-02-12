Шість несподіваних речей, які можна очистити кавовою гущею

З часом кавова гуща стала відома не лише як вторинна сировина після заварювання кави, але і як універсальний і непередбачуваний інгредієнт для різних господарських потреб.

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Як пише Better Homes & Gardens, кавова гуща може стати потужним засобом для чищення та ремонту. Ось кілька цікавих способів використання кавової гущі для вирішення повсякденних побутових завдань:

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Скраб для каструль і сковорідок:

Кавова гуща, завдяки своїй легкій абразивній текстурі та знежирюючим властивостям, ідеально підходить для прибирання стійкого масла та жиру на посуді. Змішайте кавову гущу з водою, нанесіть на посуд, обережно протріть, потім промийте як зазвичай.

Очищення решіток гриля:

Змочіть решітки гриля у суміші кавової гущі та теплої води. Кава відокремить накопичений жир та залишки їжі, спрощуючи подальше очищення.

Нейтралізація запахів у холодильнику:

Розмістіть чашку з кавовою гущею у холодильнику, щоб вона поглинула неприємні запахи та залишила простір свіжим і чистим.

Пом'якшення рук та видалення запаху:

Після чищення продуктів з різким запахом, таких як часник чи цибуля, використайте кавову гущу для видалення неприємного запаху з рук. Заспокійливі властивості кави також залишать шкіру ніжною та гладкою.

Відновлення дерев'яних меблів:

Створіть пасту, змішавши кавову гущу з водою або олією, і нанесіть її на подряпини на дерев'яних меблях. Це допоможе відновити поверхню та приховати пошкодження.

Легке очищення каміна:

Перед чищенням каміна посипте кавову гущу поверх попелу. Це важливо для утримання попелу та пилу під час його витягування, що спростить процес прибирання.

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