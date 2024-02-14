Родина буде у захваті: Як приготувати ідеальні сирники з домашнього сиру
Хто не любить сирники? Ця проста, але неймовірно смачна страва подобається і дорослим, і дітям. А якщо сирники приготовані з домашнього сиру, то вони ще й дуже корисні!
Чому сирники такі корисні? Сир – це джерело білка, який необхідний для нашого організму. Він також містить кальцій, який зміцнює кістки і зуби. Рецептом сирників поділились на сайті "Одна хвилина".
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Сирники можна приготувати з різними добавками, які зроблять їх ще більш смачними та корисними.
Наприклад, можна додати:
- Родзинки
- Курагу
- Мак
- Горіхи
- Фрукти
Який би рецепт ви не вибрали, сирники завжди будуть чудовим сніданком, обідом або вечерею.
Ось один із простих рецептів сирників з домашнього сиру:
Інгредієнти:
- 400 г домашнього сиру
- 2 яйця
- 3 ст. ложки цукру
- 2 ст. ложки манної крупи
- 1 ч. ложка ванільного екстракту
- 1/4 ч. ложки солі
- 2 ст. ложки олії для смаження
Приготування:
- Змішайте в мисці сир, яйця, цукор, манну крупу, ванільний екстракт і сіль.
- Сформуйте з маси невеликі сирники.
- Розігрійте сковороду на середньому вогні та додайте олію.
- Обсмажте сирники з обох боків до золотистого кольору.
- Подавайте сирники зі сметаною, медом або варенням.
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