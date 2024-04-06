Секрети шеф-кухарів: простий трюк, який допоможе зробити незабутню картопляну скоринку

Смажена картопля - це страва, яка не вимагає складних зусиль, проте завжди залишається улюбленицею багатьох поціновувачів смачної їжі. Це так само легко, як і приготування пюре з картоплі.

Іноді приготування ідеальної смаженої картоплі може бути викликом: вона може вийти розсипчастою, недостатньо хрусткою або, навпаки, занадто твердою. Але існує легкий спосіб, який забезпечить вам ідеальний результат. Цим нехитрим трюком, який допоможе вам отримати смачну та хрустку смажену картоплю, поділиться команда UAportal разом з Ukr.Media.

Читайте також: Найсмачніші рецепти з картоплі, які коли-небудь готував

Маловідомий, але ефективний метод приготування картоплі полягає у використанні борошна. Воно діє як захисний бар’єр, надаючи картоплі хрустку текстуру ззовні, при цьому зберігаючи ніжність усередині. Перед початком, переконайтеся, що картопля, нарізана соломкою, добре висушена за допомогою кухонних рушників, щоб позбутися надлишку вологи, яка може перешкоджати створенню ідеальної скоринки.

Далі, перекладіть картоплю у миску, обсипте борошном і акуратно перемішайте, щоб воно рівномірно покрило картоплю. Після цього картоплю можна обсмажувати на добре розігрітій сковороді з олією.

Інші поради для смачної картоплі:

Вибирайте олію з високим порогом димлення, таку як рафінована соняшникова чи оливкова.

Не переповнюйте сковороду, розкладіть картоплю рівним шаром.

Не перевертайте картоплю занадто часто, дозвольте їй рівномірно зарум’янитися.

Не закривайте сковороду під час смаження.

Дотримуючись цих порад, ви зможете приготувати смажену картоплю, яка буде радувати вас ідеальною хрусткою скоринкою та ніжним ароматним вмістом.

Нагадаємо, раніше ми вже писали, як зробити смажену картоплю ще апетитнішою.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!