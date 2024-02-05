Найсмачніші рецепти з картоплі, які коли-небудь готував
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Зібрав усі найсмачніші рецепти з картоплі, які коли-небудь готував, тому зберігайте.
КАРТОПЛЯ ПО-СЕЛЯНСЬКИ
Інгредієнти:
• Картопля — 0,5 кг,
• Сіль — 1 ч.л.
• Кукурудзяний крохмаль — 50 г,
• Червоний перець — 0,5 ч.л.,
• Чорний перець — 0,5 ч.л.,
• Паприка — 1 ч.л.,
• Олія.
Приготування:
1. Картоплю нарізати на слайси, всипати 1 ч. л. солі та залити окропом. Залишити на 20 хвилин.
2. До крохмалю додати спеції й другу ложку солі.
3. З картоплі злити воду та обваляти в суміші з крохмалю та спецій.
4. Викласти на деко, застелене фольгою та полити олією.
5. Запікати 25 хвилин при 200°.
КАРТОПЛЯНЕ ПЮРЕ З ЧАСНИКОМ
Інгредієнти:
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• Картопля — 500 г;
• Вершкове масло — 50 г;
• Молоко — 50 мл;
• Часник — 1 зубчик;
• Олія — 20 мл;
• Зелень — 10 г.
⠀ Приготування:
1. Відварену картоплю вичавити через прес, а потім протерти через сито.
2. Перекласти у сотейник і варити на малому вогні, додаючи масло й олію та помішуючи.
3. Зняти з вогню, додати молоко і перемішати.
4. Додати часник та зелень. Ще раз перемішати.
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МІНІ-ДЕРУНИ З М’ЯСОМ ТА СМЕТАНОЮ
Інгредієнти:
• Картопля — 500 г
• Фарш курячий — 200 г
• Борошно — 20 г
• Яйце — 1 шт.
• Часник — 10 г
• Сіль — 3 г
• Олія — 50 мл
• Сметана — 70 г
• Цибуля зелена — 20 г
Приготування:
1) Картоплю натираємо, та ретельно промиваємо від крохмалю та просушуємо паперовими рушниками;
2) Змішуємо картоплю, яйце, фарш, борошно, тертий часник і сіль;
3) Пательню з олією розігріваємо та смажимо деруни на рівномірному вогні до золотистої скоринки з кожної сторони. Міксуємо сметану з кропом та подаємо з дерунами.
СИРНА КАРТОПЛЯ
Інгредієнти:
• Відварена картопля — 400 г;
• Сир моцарела — 50 г;
• Сіль — 3 г;
• Крохмаль — 30 г;
• Цукор — 5 г;
• Олія для смаження.
Приготування:
1. Картоплю прочавити через прес. Додати сіль, цукор, крохмаль, замішати та розділити на 4 частини.
2. Сформувати кульки, розплеснути та вкласти всередину сир.
3. Зробити картопляні шайбочки та обсмажити на олії з двох сторін.