Секрет ідеального шашлику з ошийка: замочіть м'ясо в цій рідині

Приготувати смачний шашлик доволі непросто, якщо не знати правил маринування м'яса та особливостей його смаження.

Пропонуємо дізнатися, як приготувати шашлик з ошийка, замаринований на мінеральній воді. Такий шашлик вийде ніжним, соковитим і ароматним.

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Фахівці радять для приготування шашлику на мінералці уникати використання замороженого м'яса, бо воно втрачає свою соковитість і шашлик з нього вийде сухим і жорстким.

Маринад для шашлику з ошийка:

2 кг ошийка;

1 ст. л суміші спецій (до свого смаку);

0,5 ст. л солі;

2 ст. л соняшникової олії;

дві цибулини середнього розміру;

4 зубчики часнику;

перець горошком – чайна ложка;

літр сильногазованої мінеральної води.

Мʼясо треба нарізати шматочками середнього розміру та додати спеції, сіль та олію. Цибулю наріжте кільцями й додайте до м'яса. Перемішайте. Наприкінці додайте часник та перець. Залийте мʼясо мінеральною водою та накрийте харчовою плівкою. Тримайте у холодильнику від 8 до 12 годин.

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