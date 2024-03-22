Садівники порадили чотири сорти жовтої малини, які дають багаті врожаї

Сонячна, смачна, ароматна - саме так можна охарактеризувати найкращі сорти жовтої малини. Ця ягода стає все більш популярною в Україні завдяки своєму унікальному смаку та корисним властивостям.

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Фахівці з рослинництва порадили чотири сорти жовтої малини, що дають гарні врожаї. Вони також доволі витривалі, тож їх висаджувати можна й навесні, коли ночі холодні, а вдень тепло.

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"Жовта десертна" - це морозостійкий сорт, який вартий уваги садівників. З його кущів можна очікувати понад 2 кг смачних ягід без особливого догляду.

Тим, хто шукає великих ягід, варто звернути увагу на "Жовтого гіганта". Великі ягоди до 6 грамів і два врожаї за сезон – ось що він пропонує. Але треба пам'ятати про недостатню адаптацію до зими й відповідно вживати заходів для захисту рослин.

Сорт "Золота осінь" відзначається не лише врожайністю, але й прекрасним смаком ягід. Його варто садити на ділянках, де досить світла.

"Абрикосова" – має не розлогі кущі, тонкі пагони, а ще на ній мало шипів. Врожайність: 3-4 кг з куща.

Яка малина корисніша: жовта чи червона

Червона чи жовта малина мають схожий смак та аромат.

Вибирайте жовту малину, якщо:

Ви любите надзвичайно солодкі ягоди з медовими тонами. Жовта малина вражає своїм солодким смаком і ледь помітною терпкістю, що робить її ідеальним вибором для солодких десертів та закусок.

Вам не принципово платити більше за якість. Жовта малина зазвичай коштує трохи дорожче, але вона вражає своїм унікальним колоритом та смаком.

Вибирайте червону малину, якщо:

Ви насолоджуєтесь класичним смаком малини з легкою терпкістю. Червона малина має більш виражений смак та аромат, що додає їй особливого шарму.

Вам важлива ціна. Червона малина зазвичай доступніша за ціною, що робить її вигідним вибором для бюджетного плану.

Ви хочете, щоб у вашій малині було якомога менше насіння. Червона малина відзначається меншою кількістю насіння, що додає комфорту при вживанні.

Раніше експерти дали поради з догляду за малиною, аби вона рясно плодила.

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