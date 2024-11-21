З ними варто бути обережним: топ агресивних порід собак

За даними дослідження Університету Гельсінкі 2021 року, агресивність собак залежить від багатьох факторів. Зокрема, старші собаки та самці виявляють більшу схильність до агресії, ніж молодші та самиці. Також підвищений ризик агресивної поведінки спостерігається у полохливих, хворих та, що цікаво, маленьких собак.

Дослідники та статистика виділяють кілька порід, які потребують досвідченого підходу до виховання та не рекомендовані для початківців чи сімей з маленькими дітьми. Про це пише Уніан.

Довгошерстий коллі очолює рейтинг потенційно агресивних порід за даними Гельсінського університету. Американське товариство з тестування темпераменту (ATTS) підтверджує це – показник успішного проходження тесту для коллі складає 80,79%, що нижче середнього показника у 83,4%.

Коллі. Джерело: Вікіпедія

Чихуахуа, попри малий розмір, демонструють високий рівень агресивності, особливо щодо незнайомців та при порушенні їхнього особистого простору. Їхній показник за тестом ATTS – лише 68,8%.

Чихуахуа. Джерело: Вікіпедія

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Басенджі, африканська мисливська порода, відома своєю полохливістю та непередбачуваністю, потребує інтенсивного догляду та досвідченого власника.

Бесенджі. Джерело: Вікіпедія

Канарський мастиф посідає четверте місце серед найнебезпечніших порід за статистикою укусів Canine Journal 2024 року.

Канарський мастиф. Джерело: Вікіпедія

Пітбулі, незважаючи на високі показники в тесті ATTS, лідирують у статистиці укусів та смертельних випадків, хоча при належному вихованні можуть бути відданими компаньйонами.

Пітбуль. Джерело: Вікіпедія

Німецькі вівчарки, попри свою розумність та відданість, також мають високі показники в статистиці нападів, що вимагає особливої уваги при їх соціалізації з дітьми та дрібними тваринами.

Німецька вівчарка. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, ми вже писали про топ найвірніших порід собак.

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