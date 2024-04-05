Викриваємо фальсифікат: як перевірити, чи дійсно якісне масло ви споживаєте

Вершкове масло – продукт, без якого важко уявити наш кулінарний світ. Апетитні бутерброди, ароматна випічка, ніжні соуси – все це неможливо приготувати без якісного вершкового масла. Тому важливо вміти відрізняти натуральний продукт від підробки.

Існує декілька ознак високоякісного продукту, які легко виявити, пише rbc.ua. Також існують способи, які допоможуть вам визначити фальсифікат.

Яким має бути натуральне масло

Високоякісне масло має містити лише натуральні інгредієнти та тваринні жири. Через це, справжнє масло не може бути дешевим.

Натуральне масло з коров’ячого молока зазвичай має світло-жовтий або білий колір. У літній час його колір може бути більш насиченим жовтим, ніж у холодну пору року.

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Масло повинно мати однорідний колір та відсутність будь-яких сторонніх запахів чи присмаків.

Як перевірити масло на натуральність

Смак. Автентичне масло вирізняється насиченим вершковим смаком і легкістю при ковтанні. Якщо після споживання залишається відчуття плівки у роті, особливо після пиття води, це може свідчити про ненатуральність продукту.

Заморожування. При заморожуванні, якісне масло не розрізається, а кришиться. Воно також не буде м’яким для намазування на хліб.

Тепло. При кімнатній температурі, натуральне масло м’якне, але не утворює крапель води, на відміну від підробок.

Кип'яток. У гарячій воді натуральне масло швидко розчиняється, залишаючи жировий шар на поверхні. Якщо ж масло розпадається на дрібні пластівці, це ознака підробки.

Нагадаємо, раніше нутриціолог розповів як вершкове масло впливає на здоров'я.

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