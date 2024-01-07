Як легко та швидко розм'якшити масло: Незвичний спосіб

Шукаєте ефективний спосіб швидко розм'якшити вершкове масло для вашого рецепта? Існує швидкий та простий метод, який займає всього лише 10 хвилин.

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Про це повідомила блогерка-кондитерка Саллі Маккенні у статті для The Spruce Eats. Вона зазначила, що для цього способу вам знадобиться мікрохвильовка та невелика кількість води. Крім цього, важлива вершкове масло нарізати невеликими шматочками.

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Інструкція:

Крок 1: Налийте дві склянки води в чашку або миску, придатну для мікрохвильової печі.

Крок 2: Поставити миску з водою в мікрохвильовку на дві хвилини, або доки вода не стане дуже гарячою. Водночас покладіть шматочки вершкового масла в жаростійку миску або на тарілку.

Крок 3: Вийміть миску з гарячою водою з мікрохвильовки та додайте вершкове масло. Швидко закрийте дверцята мікрохвильовки. У цей час випромінюване тепло розм'якшить масло приблизно через десять хвилин.

Цей спосіб працює ідеально для будь-якого рецепта, який вимагає розм'якшеного вершкового масла. Для рівномірного прогрівання потрібно правильно співвідношувати кількість масла та розмір тарілки.

Нагадаємо, раніше ми ділилися рецептом швидкого сніданку.

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