Розсада росте, як на дріжджах: допоможуть ці поширені відходи

Щоб розсада виросла міцною та здоровою, її потрібно удобрювати та доглядати. Зазвичай городники використовують різноманітні добрива або рідини, що живлять паростки.

Однак можна обійтися без магазинних засобів, а спробувати використовувати те, що зазвичай відправляється у відходи.

Для прикладу, це можуть бути використані чайні пакетики. Чайне листя містить близько 4,15% азоту та інших поживних речовин, які живлять землю, покращують її структуру та дренаж. Дубильна кислота в чайних пакетиках може знизити pH ґрунту, що корисно для деяких культур.

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Як використати пакетики із заваркою на городі

1. Компостування:

Додавайте чайні пакетики до компостної ями, попередньо вийнявши скріпки. Заварений чай позитивно впливає на ґрунт, сприяючи швидкому розкладанню органічних продуктів та насичуючи землю живильними елементами.

2. Засіб проти шкідників:

Заваріть неміцний чай зі старих пакетиків та використовуйте напій для поливу рослин.Це допоможе відлякати шкідників на городі та запобігти грибковим захворюванням.

3. Дезінфекція теплиць:

За допомогою йоду та чайних пакетиків можна блокувати поширення фітофторозу.Візьміть харчовий спінений лоток, покладіть у нього чайні пакетики зі збереженими мотузочками. Залийте пакетики чаю йодом - вони повинні добре просочитися. Розмістіть поруч із стеблами рослин дерев'яні кілки та повісьте на них вмочені в йоді пакетики.

4. Підживлення рослин:

Листя чаю послужить органічним добривом.Висипте заварку з пакетика на грядку і змішайте із землею. Чай приваблює дощових хробаків, які розпушують ґрунт та створюють дренаж.

5. Вирощування розсади:

Спробуйте вирощувати розсаду в чайних пакетиках замість торф'яних таблеток або пластикових стаканчиків. Зріжте верхню частину пакетика, досипте до заварки трохи ґрунту та посадіть насіння. Як тільки саджанці проростуть, пересадіть на грядку, не виймаючи з чайного пакетика.

Чайні пакетики може стати корисним інструментом для садівництва. Використовуючи їх повторно, ви не лише дбаєте про довкілля, але й економите гроші та отримуєте кращий урожай.

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