Головні правила: як виростити міцну розсаду в березні

Розсада – це основа врожаю. Щоб вона вийшла міцною та здоровою, треба докласти чимало зусиль. А якщо розсада слабка, що робити?

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У виданні zaxid.net ділиться секретом простого підживлення медом. Використовуйте тільки натуральний мед. Не переборщіть з підживленням, щоб не спалити коріння розсади.

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Чому мед?

Мед багатий на корисні речовини, які стимулюють ріст рослин.

Він безпечний для розсади та екологічно чистий.

Підживлення медом просте у приготуванні та застосуванні.

Як підживлювати розсаду медом?

1. Медовий розчин:

Розчиніть 1 чайну ложку меду в 1 літрі води.

Полийте розсаду під корінь 1 раз на 10-14 днів.

2. Медове добриво:

Приготуйте зелене добриво з бур'янів.

Додайте в нього мед, дріжджі або старе варення.

Дайте настоятися протягом кількох днів.

Використовуйте для підживлення розсади навесні або влітку.

Результат:

Листя розсади стає більш зеленим та пишним.

Стебла стають міцнішими.

Розсада краще приживається на грядці.

Нагадаємо, що кожна любителька квітів прагне, щоб її вазони були найпишніші, найкрасивіші та здорові. Але чи знали ви, що недорога спеція, яку кожна господиня використовує для випічки, може допомогти виростити ідеальні квіти на підвіконні?

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