Розкрито таємницю нанесення татуювань 5300-річної крижаної людини Етці (фото)

Міжнародна команда археологів та тату-художників розкрила таємницю татуювань, нанесених на шкіру мумії, відомої як "крижана людина Етці".

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За результатами дослідження, опублікованими в European Journal of Archaeology, вдалося встановити, як саме і чому були нанесені 61 малюнок на тілі цієї давньої людини.

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За версією дослідників, татуювання на Етці схоже на акупунктуру і, можливо, мало на меті поліпшити її здоров'я. Однак, згідно з дослідженням, вдалося спростувати довгочасні переконання, що татуювання було здійснене шляхом втирання фарби в розрізи на шкірі.

Експерти встановили, що малюнки були нанесені за допомогою проколу шкіри гострим предметом, ймовірно, кістяною або мідною голкою. Для підтвердження цієї теорії тату-художнику Денні Райдею з Нової Зеландії нанесли такі ж малюнки, як на тілі Етці, використовуючи вісім різних інструментів та чотири різні техніки татуювання.

Нагадаємо, в Іспанії виявили 2000-річну бронзову руку з таємничими написами.

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