Пухнасті няньки: топ порід котів, які чудово ладнають з дітьми

Коти можуть стати чудовими друзями для дітей, допомагаючи їм розвивати відповідальність і турботу. Однак кожна порода має свій характер, тому перед вибором домашнього улюбленця варто добре вивчити його особливості.

Креативна директорка Асоціації любителів кішок Тереза Кейгер радить враховувати спосіб життя сім’ї, перш ніж заводити пухнастого друга, повідомляє Daily Paws.

Деякі породи особливо добре підходять для родин із маленькими дітьми, оскільки вони спокійні, товариські та легко знаходять спільну мову як з людьми, так і з іншими тваринами.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

ТОП-7 порід котів для сімей з дітьми

Американська короткошерста кішка Ці добродушні та невибагливі у догляді коти ідеально підходять для сімейного життя. Вони добре ладнають із дітьми та домашніми улюбленцями, а їх спокійний характер робить їх чудовими компаньйонами. Бірманська кішка Бірманці славляться ніжністю, любов’ю до господарів і цікавістю. Вони товариські, залюбки граються з дітьми та навіть можуть "допомагати" у домашніх справах. Регдол Ця порода отримала назву завдяки своїй звичці "обійматися" та розслаблятися в руках господаря, як плюшева іграшка. Регдоли люблять спілкування, зустрічають власників біля дверей і охоче беруть участь у сімейних розвагах. Мейн-кун Попри свій великий розмір, ці коти доброзичливі, грайливі та незалежні. Вони добре ладнають із дітьми та можуть стати справжніми улюбленцями родини. Абіссінська кішка Ця порода відрізняється активністю, розумом і відданістю. Вони люблять гратися й завжди поруч із господарями. Однак абіссінці – справжні "маніпулятори", які можуть легко обвести власників навколо лапки. Менська кішка Активна, грайлива та дуже віддана порода, яка чудово підходить для сімей з дітьми. Менські коти люблять увагу та з радістю беруть участь у всіх домашніх справах. Гімалайська кішка Ці милі пухнастики обожнюють проводити час на руках господарів. Їх люблять за ніжний характер, грайливість і чарівну зовнішність.

Раніше експерти також називали найласкавіші породи котів, які чудово ладнають як із родиною, так і з іншими домашніми тваринами. Якщо ви шукаєте відданого, ніжного та дружнього улюбленця, одна з цих порід може стати ідеальним вибором.

Раніше ми розповідали про топ порід собак, які не ладнають з дітьми.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!