Перевірте свої знання: водій якого автомобіля порушить ПДР при обгоні

Ця задача належить до теми обгону. Хто з водіїв порушить правила дорожнього руху, здійснивши обгін в ситуації, що представлена на малюнку?

Завдання було опубліковане каналом "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій синього автомобіля. Обидва водії порушать правила. Обидва водії не порушать правила.

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Розбір задачі

Білий та зелений автомобілі рухаються вперед, тоді як керманичі авто синього та червоного кольорів планують їх обігнати. При цьому керманич синьої машини здійснить маневр обгону в районі, де знаходиться виїзд із житлової зони, що підтверджується дорожнім знаком 5.34 "Житлова зона".

Водій синього автомобіля виконає обгін на ділянці з виїздом з житлової зони. Джерело: ''За! Правилами''

Водночас керманич червоного авто здійснюватиме обгін на пішохідному переході.

Для небезпечного маневру, такого як обгін, існують чіткі правила, викладені у пункті 14.6 ПДР. Згідно з ними, категорично заборонено виконувати обгін на пішохідних переходах та перехрестях.

Отже, керманич червоного авто безсумнівно порушує ПДР.

Щодо керманича синього авто, хоча деяким може здатися, що він обганяє на перехресті, насправді це не так. Виїзд з житлової зони, як і з будь-якої іншої прилеглої до дороги території, не вважається перехрестям.

Таким чином, водій синього автомобіля, здійснивши обгін, не порушує жодних правил.

Правильна відповідь – №1

Нагадаємо, раніше UAportal пропонував розв'язати тест з ПДР, в якому багато хто помиляється. Потрібно визначити, який з автомобілів проїде перехрестя першим.

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