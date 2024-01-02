ukr
Русский
Суспільство

Перевірте своє: Які українські прізвища мають польське походження

Ігор Романько

Які українські прізвища пішли від польських слів

Історик Валентин Бендюг розповів, як можна визначити, чи має українське прізвище польське коріння. За його словами, найчастіше такі прізвища зустрічаються у регіонах України, які входили до складу Речі Посполитої.

Про це пише РадіоТрек. Серед польських прізвищ поширені закінчення "-ський" та "-цький", наприклад: Галицький, Потоцький, Валевський, Вишневський, Ковалевський тощо. Спочатку такі прізвища носили виключно польські аристократи, щоб означати межі своїх володінь. Однак згодом цей спосіб утворення прізвищ поширився і на українські землі.

Читайте також: Чому слово "опозоритися" неправильне, і як сказати українською

Такі закінчення стали додавати до імен і навіть прізвиськ, від яких пізніше утворилися прізвища: Іванівський, Хмельницький, Руданський, Задніпрянський, Артемівський, Вербицький, Левицький.

Крім того, на території України, яка входила до складу Речі Посполитої, виникли прізвища із закінченнями на "ук", "чук", "юк", "ак". Спочатку вони утворилися від хрестильних імен, але згодом поширилися й на інші. Так виникли такі прізвища: Гаврилюк, Василюк, Попільнюк, Контратюк, Ткачук, Левчук, Погребняк.

Ось кілька ознак, які можуть вказувати на польське коріння прізвища:

  • Закінчення "-ський" або "-цький".
  • Закінчення "-ук", "чук", "юк", "ак".
  • Прізвище пов'язане з місцевістю, яка входила до складу Речі Посполитої.
  • Прізвище пов'язане з польськими іменами або прізвиськами.

Звичайно, ці ознаки не гарантують, що прізвище має польське коріння. Для точної відповіді можна звернутися до фахівця з ономастики.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які українські прізвища належать нащадкам дворян.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Суспільство