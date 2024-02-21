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Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Билім Олена

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Якщо у вас трикутне обличчя, вам пощастило, кажуть стилісти. Для такої форми обличчя підходить безліч зачісок, тож ви матимете широкий вибір. 

Щоб підкреслити ваші найкращі риси, важливо правильно підібрати стрижку, тож експерти Byrdie надали низку порад, на чому зупинити вибір.

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Зазначається, що потрібно додавати об'єму в області підборіддя: шари, кути та м'які хвилі допоможуть збалансувати ваше обличчя.

Уникайте занадто довгих або об'ємних зачісок: вони можуть зробити ваше обличчя візуально ще довшим.

Вибирайте чубчик, який розділений на бік або довгий і м'який: це допоможе пом'якшити ваші риси.

Ось 10 найкращих зачісок для жінок з трикутною формою обличчя:

Кутовий боб: ця стрижка дуже популярна і чудово підходить для трикутного обличчя.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Асиметричний боб: ще один стильний варіант, який допоможе вам виглядати елегантно.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Коротка стрижка піксі: сміливий і модний вибір, який підкреслить ваші риси.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

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Шари, що обрамляють обличчя: м'які шари допоможуть збалансувати ваше обличчя.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Боб з чубчиком: чубчик допоможе пом'якшити ваші риси.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Зачіска з хвилями: легка і гладка зачіска, яка підходить для будь-якого випадку.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Глибока бічна частина: елегантний і витончений варіант.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Короткі пляжні хвилі: невимушений і стильний вибір.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Високий кінський хвіст: підкреслить вашу красиву форму обличчя.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Гладкий низький риб'ячий хвіст: елегантна і жіночна зачіска.

Прості та водночас вишукані: ці зачіски ідеально підійдуть для жінок з трикутною формою обличчя (фото)

Не бійтеся експериментувати з різними зачісками, щоб знайти ту, яка найкраще підходить вам.

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