Прогноз магнітних бур до кінця січня та на початок лютого: відомі дати небезпечних періодів

До кінця січня графік магнітних бур обіцяє триматися на "зеленому рівні". Це період затишшя, коли геомагнітні шторми на Землі відносно спокійні й маловідчутні.

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Магнітні бурі — це явища, пов'язані зі змінами в магнітному полі Землі, які виникають через взаємодію сонячного вітру з магнітосферою планети. Сонячний вітер, що складається з електронів та протонів, постійно викидається з Сонця в простір.

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Енергія та заряди, які надходять від Сонця, можуть взаємодіяти з магнітосферою Землі – це область навколо нашої планети, де магнітне поле взаємодіє з сонячним вітром. Магнітосфера захищає планету від деяких впливів сонячного вітру, але також може спричиняти магнітні бурі.

Геомагнітні шторми виникають, коли сонячний вітер взаємодіє з магнітосферою, порушуючи звичайну структуру магнітного поля Землі. Це може призводити до змін в інтенсивності магнітного поля на поверхні нашої планети.

Магнітні бурі сьогодні, завтра та до кінця січня:

За даними сервісу Meteoagent, з 20 по 31 січня триватиме період затишшя. Однак це лише попередній прогноз, тож він може змінитися в залежності від поведінки Сонця.

Магнітні бурі у лютому 2024

Перші дні останнього місяця зими не відзначаться потужними геомагнітними штормами. Лише 13 лютого прогнозується магнітна буря силою у чотири бали (помаранчевий рівень небезпечності). Геомагнітні коливання такого рівня можуть спричинити нездужання у метеозалежних (метеопати) та у людей з хронічними захворюваннями.

Як магнітні бурі впливають на людину

До впливу магнітних бур найбільш схильні люди з хронічними захворюваннями, вагітні жінки та особи похилого віку.

Магнітні бурі можуть викликати широкий спектр симптомів, включаючи:

Головний біль

Нудоту

Біль у м’язах і суглобах

Погіршення сну

Втому

Роздратування

Тривожність

У деяких людей магнітні бурі можуть навіть призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Що робити коли магнітні бурі

На жаль, повністю захиститися від магнітних бур неможливо. Однак є кілька способів, які можуть допомогти зменшити їхній вплив на ваше здоров’я:

Якщо у вас є хронічні захворювання, обов’язково стежте за їхнім станом під час магнітних бур.

Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, відпочивайте більше, пийте багато рідини та уникайте надмірних фізичних навантажень.

Якщо ви відчуваєте сильні симптоми, зверніться до лікаря.

Загалом, магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людини. Однак важливо пам’ятати, що не всі люди однаково чутливі до них. Якщо ви відчуваєте симптоми магнітної бурі, важливо відпочивати більше і уникати надмірних фізичних навантажень.

Нагадаємо, що магнітними (геомагнітними) бурями називають короткочасні збурення магнітного поля та атмосфери Землі. Вони спричинені спалахами радіації та заряджених частинок, які випромінює Сонце.

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