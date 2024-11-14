Притягують всі погляди: топ-5 найкрасивіших порід собак

Багато людей, які планують завести собаку, мріють про те, щоб їхній улюбленець був гордістю сім’ї і привертав захоплені погляди оточуючих. Безсумнівно, кожен власник вірить, що його пес — найкрасивіший і найкращий. Однак, попри особисті переконання, кінологи протягом років спостережень визначили стандарти, за якими оцінюють красу різних порід собак.

Втім, не всі породи, що входять до переліку найкрасивіших, можуть сподобатися звичайним людям. Фахівці ж керуються своїми критеріями, відомими як стандарти, які допомагають розрізняти різні породи. Оскільки смаки власників різняться: одні обирають маленьких декоративних собак, інші мріють про великих чотирилапих друзів, то найбільш зручна класифікація — за розмірами: дрібні, середні та великі. Про це пише zoocomplex.

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Найкрасивіші породи маленьких собак

Багато хто вважає, що саме невеликі собачки виглядають найбільш привабливо, адже багато з них були виведені з урахуванням параметрів, які роблять їх такими милими. Найефектнішими серед них є:

Папільон

Цих маленьких собак називають метеликами через їхні великі вуха, схожі на крила комах. Папільони набули популярності у XVII столітті, коли з’явилися у Франції та Бельгії. Ці собачки є однією з найдавніших декоративних порід. Окрім чарівного зовнішнього вигляду, папільони вирізняються розумом, добротою та поступливістю.

Папільон. Джерело: Вікіпедія

Пекінес

Ця порода виникла в Китаї ще в давнину, де пекінеси були улюбленцями царських родин. Їм приписували особливі властивості, а ставлення до них було майже священним. До Європи ці маленькі пухнастики потрапили у XIX столітті та швидко здобули популярність. Пекінеси мають гордовитий характер, люблять бути в центрі уваги і потребують ретельного догляду.

Пекінес. Джерело: Вікіпедія

Японський хін

Серед предків цих декоративних собак, як вважають, могли бути тигри або леви, адже хіни не лише розуміють мову собак, а й вміють "мявкати". Характер у хінів зазвичай доброзичливий і спокійний, хоча можливі винятки. Ці собаки відомі своєю веселою вдачею, чудово ладнають з іншими домашніми тваринами та дітьми.

Японський хін. Джерело: Вікіпедія

Американський кокер-спанієль

Ці милі собаки з довгими висячими вухами виглядають шляхетно завдяки своїй виразній мордочці та розкішній шерсті. Насправді ж, попри серйозний вигляд, кокери мають життєрадісний і веселий характер. Вони обожнюють активні ігри та швидко знаходять спільну мову з іншими домашніми тваринами і людьми.

Спаніель. Джерело: Вікіпедія

Нагадаємо, ми вже писали про топ найвірніших порід собак.

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