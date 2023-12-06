Приготуйте малечі на свята: Як зробити медові пряники
В Україні за новим церковним календарем День Святого Миколая 2023 відзначають 6 грудня. У цей день малечу можна порадувати смаколиками, приготованими власноруч.
Окрім традиції дарувати подарунки слухняним дітям, особливим атрибутом свята є приготування "миколайчиків" – особливого виду печива із медового тіста, пише сайт podrobnosti.
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Щоб приготувати це смачне ласощі, слід дотримуватися наступних кроків:
- Підготовка інгредієнтів:
- Збити цукор разом з яйцями за допомогою міксера до однорідної консистенції.
- Процідити борошно через сито в широку миску і додати чайну ложку соди.
- Натерти маргарин на великій терці і додати до миски з борошном.
- Ароматизація тіста:
- Розтопити невеликий шматочок вершкового масла в сотейнику і додати мед.
- Додати прянощі у сотейник, перемішуючи їх разом. Не довести мед до кипіння, просто перемішати.
- Додати збиті яйця з цукром до борошна з маргарином, ретельно перемішуючи тісто.
- Приготування тіста:
- Злегка замісити тісто і додати теплий мед з олією. Додати ще 1 склянку борошна, якщо тісто занадто рідке.
- Тісто повинно мати густу та пружну консистенцію. Покрити його харчовою плівкою і поставити в холодильник на пів години.
- Формування та випічка:
- Розкочувати охолоджене тісто на присипаній борошном поверхні.
- Вирізати печиво за допомогою форм.
- Покласти пряники на пекарську папір і випікати в розігрітій до 180 градусів духовці на 20-30 хвилин.
- Приготування глазурі:
- Збити два білки, охолоджені в холодильнику, з цукровою пудрою.
- Після випічки пряники охолоджуємо і прикрашаємо глазур'ю. Глазур можна змішати з харчовими барвниками для яскравості.
- Декорування пряників:
- Для нанесення глазурі можна використовувати кондитерський шприц або харчові пакети з отвором у куточку.
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