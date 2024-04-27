Перетворила жовчний міхур на порцеляну: на території божевільні в США знайшли тіло жінки, яка померла від загадкової хвороби (фото)

Археологи, які розкопували безіменні могили на кладовищі колишньої психіатричної лікарні штату Міссісіпі, зробили неймовірне відкриття. Вони виявили поховання жінки, яка померла від рідкісного захворювання, яке призвело до кальцифікації її жовчного міхура, перетворивши його на твердий яйцеподібний об'єкт.

Жінка була похована близько 100 років тому на кладовищі притулку для божевільних штату Міссісіпі. Її скелетні останки були знайдені під час проєкту Asylum Hill, який розпочався у 2012 році з метою вивчення життя та смерті пацієнтів притулку, пише Live Science.

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Спочатку незвичайний об'єкт у черевної порожнини жінки спантеличив дослідників. Звернувшись за допомогою до медиків, вони змогли визначити, що це "порцеляновий жовчний міхур" - рідкісне явище, яке раніше не зустрічалося в археологічних контекстах.

Сканування тіла, що лежало в могилі. Джерело: Asylum Hill Project, UMMC; Kyle Winters

"Порцеляновий жовчний міхур" виникає внаслідок хронічного запалення жовчного міхура, відомого як холецистит. Точна причина його утворення невідома, але стінка органу мінералізується, перетворюючи його на твердий камінь.

Відкриття в Міссісіпі - перше подібне на кладовищі. Жовчні камені іноді знаходили в археологічних знахідках, але це перший випадок, коли був виявлений цілий "порцеляновий жовчний міхур".

Закальцинований жовчний міхур. Джерело: Department of Biomedical Materials Science, UMMC

Дослідники відзначили, що серед перших 100 поховань, знайдених на кладовищі Asylum Hill, п'ятьох людей мали жовчні камені, що свідчить про високу поширеність цього захворювання серед пацієнтів психіатричної лікарні.

Нагадаємо, у Німеччині археологи знайшли "могилу зомбі" віком 4200 років.

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