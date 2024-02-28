Чи правда, що руді коти 'тупі': науковці спростували популярне твердження

Протягом багатьох років існує переконання, що характер домашньої кішки можна визначити за кольором її шерсті. Проте, нові дослідження вказують на те, що ці уявлення можуть бути помилковими та базуватися на людських припущеннях.

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Дослідники з'ясували, що кішки, подібно до людей, мають різні типи особистості. Замість того, щоб пов'язувати характер з кольором вовни, вони виділили п'ять основних рис котячої особистості: невротизм, екстраверсія, домінантність, імпульсивність і поступливість, пише Inverse.

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Наприклад, рівень невротизму може бути пов'язаний з тривожністю й острахом, тоді як кішки з низьким рівнем невротизму можуть виявляти стабільність і впевненість. Імпульсивність своєю чергою може призвести до нестійкості й відволіканні.

Проте, важливо враховувати, що людські уподобання та упередження можуть впливати на результати досліджень. Навіть додаткові дослідження підтверджують, що упередженість може впливати на сприйняття особистості кішок залежно від кольору шерсті.

Експерти стверджують, що наукові дослідження не підтверджують зв'язок між кольором шерсті та характером кішки. Насправді порода кота має більший вплив на характер, ніж колір вовни. Також важливу роль відіграють довкілля та умови виховання. Котенята, які не взаємодіють з людьми в ранньому віці, можуть виявляти тривожність та уникнення.

Отже, експерти нагадують, що не слід судити про особистість кішки за кольором її шерсті. Міфи про вплив кольору на характер можуть бути цікавими для соціальних мереж, але вони можуть призвести до непорозуміння та упередженості щодо домашніх улюбленців.

Раніше фахівці пояснили, чому коти не гидують пити воду з унітаза, а воду з миски ігнорують.

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