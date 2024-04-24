Постійні проблеми в сім'ї та на роботі? Подивіться на вазони на своїх підвіконнях

Мати кімнатні рослини в оселі – це не лише естетично приємно, але й корисно для здоров'я. Вони очищають повітря, яким ми дихаємо, створюють затишну атмосферу і піднімають настрій.

Однак, згідно з фен-шуєм, деякі кімнатні рослини можуть приносити негативну енергію та шкодити жителям дому.

Вас також зацікавить: Експерти назвали простий спосіб збільшити кількість метеликів у саду удвічі: допоможуть запилювати дерева

Які ж кімнатні рослини не рекомендується тримати вдома?

Фігове дерево: За повір'ям, ця рослина приносить нещастя, сварки та негативну енергію.

Гвоздики: Ці квіти часто асоціюються з похоронами та скорботою, тому їх не рекомендується тримати вдома.

Тещин язик: Ця рослина, хоч і невибаглива в догляді, може бути токсичною для дітей та тварин. Крім того, вона нібито притягує нещастя.

Кактуси: З шипами, що стирчать в усі сторони, кактуси не лише небезпечні для дітей та тварин, але й, згідно з фен-шуєм, сприяють стресу, тривозі та гніву.

Бонсай: Ця мініатюрна копія дерева, як вважається, приносить бідність та погані прикмети. Її краще тримати на вулиці.

Експерти назвали декілька кімнатних рослин, які, навпаки, принесуть у ваш дім позитивну енергію:

Папороті: очищають повітря і дарують відчуття спокою.

Гербери: символізують щастя, радість та оптимізм.

Мирні лілії: очищають повітря і сприяють міцному сну.

Пальми: символізують процвітання, успіх та багатство.

Вибираючи кімнатні рослини, важливо орієнтуватися не лише на їх зовнішній вигляд, але й на те, яку енергію вони несуть.

Раніше фахівці повідомили способи позбутися мошок біля дому та в оселі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!