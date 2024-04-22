Експерти назвали простий спосіб збільшити кількість метеликів у саду удвічі: допоможуть запилювати дерева

Метелики – це не просто красиві створіння, що пурхають у саду. Вони відіграють важливу роль у нашій екосистемі, запилюючи рослини та допомагаючи їм розмножуватися.

На жаль, через втрату середовища існування та використання хімікатів, кількість метеликів у світі різко скоротилася.

Основна їжа для метеликів – це нектар. Вони переносять зібраний ними пилок з квітки на квітку, запилюючи різні культури. І якщо ви хочете надати своєму саду цілком природного стимулу для запилення, у вчених є простий трюк: не стрижіть свій газон.

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Науковці з Butterfly Conservation виявили, що дозволивши частинам вашого саду зарости дикою травою, ви можете збільшити кількість метеликів на 93 відсотки. Дослідження опубліковано в журналі Science of the Total Environment.

У коментарі IFLScience доктор Річард Фокс прокоментував результати дослідження:

"Ми хотіли мати можливість давати перевірені та перевірені поради щодо садівництва, які принесуть користь метеликам, оскільки ми знаємо, що багато людей хочуть допомогти. Це дослідження вперше доводить, що якщо трава росте довго, це приверне більше метеликів у ваш сад".

Результати дослідження показали, що в садах з високою травою було зареєстровано значно більше метеликів, а також більшу різноманітність видів. У сільській місцевості в садах з високою травою було на 93 відсотки більше метеликів, а в містах – на 18 відсотків.

На рівні з дикорослою травою хороші результати з приманювання метеликів показав квітучий плющ.

Ті люди, хто не мають власного саду, можуть допомогти метеликам, якщо вирощуватимуть довгу траву або польові квіти на своєму балконі або у віконному ящику.

Навіть невеликі зміни у вашому саду можуть мати велике значення для метеликів.

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