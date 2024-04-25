Посадіть ці три рослини біля будинку й позбудетеся набридливих комарів

З приходом весни та сонячних днів ми прагнемо якомога більше часу проводити на свіжому повітрі, насолоджуючись теплом і співом птахів. Але разом з сонячними днями з'являються й непрохані гості – комарі, мухи, мошки та інші надокучливі комахи.

Як же захистити себе від цих шкідників, не псуючи насолоду від відпочинку на природі, порадили експерти. Вони переконують, що варто посадити ароматні рослини-репеленти, які допоможуть вам позбутися набридливих шкідників.

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Розмарин: ця ароматна трава не лише чудово підходить для кулінарії, але й володіє сильними репелентними властивостями. Її запах відлякує комарів, мух та міль.

Базилік: ще одна ароматна трава, яка не лише смачна, але й корисна. Базилік відлякує комарів, мух, мошок та інших шкідників.

Меліса лікарська: ця рослина має свіжий лимонний аромат, який не подобається комахам. Мелісса відлякує комарів, мух, міль та навіть тарганів.

Лаванда: ця запашна квітка не лише красива, але й корисна. Лаванда відлякує комарів, міль, мурах та інших шкідників.

М'ята перцева: ця рослина має сильний м'ятний аромат, який не подобається комахам. М'ята перцева відлякує комарів, мух, міль та мурах.

Посадка цих рослин не лише допоможе вам позбутися комах, але й стане чудовою окрасою вашого саду чи тераси.

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