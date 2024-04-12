Як зменшити свербіж після укусу комара: ефективні поради

UAportal підготував цінну інформацію, як позбутися дискомфорту від свербежа після укусу комара. Дізнайтеся про три корисні лайфхаки, які допоможуть полегшити біль.

Алое вера

Алое вера має природні протизапальні властивості, які можуть допомогти зменшити свербіж і почервоніння. Достатньо взяти невелику кількість гелю і обережно нанести його на місце укусу комара.

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Холодний компрес

Холодна температура може допомогти знеболити місце укусу і тимчасово полегшити свербіж. Оберніть пакет з льодом у рушник або тканину, щоб уникнути прямого контакту зі шкірою, і прикладіть його до ураженої ділянки.

Каламіновий лосьйон

Люди можуть відчути полегшення від свербежу, наносячи каламіновий лосьйон на уражену ділянку. Його заспокійливі властивості допомагають зменшити запалення і послабити бажання почухати укушену ділянку, що призводить до швидшого загоєння.

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