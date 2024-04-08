Збережіть свої грядки: народні засоби проти мурашок

Мурахи, хоча і можуть приносити користь, знищуючи інших шкідників, також можуть становити загрозу для вашого врожаю. UAportal підготував поради для застосування народних засобів, щоб знешкодити їх на городі і в саду.

Хоча певні види мурах, такі як лісові, вважаються корисними, бувають випадки, коли боротьба зі звичайними садовими і рудими стає дуже потрібно. Особливо, якщо вони починають харчуватися рослинами на ваших грядках.

Щоб ефективно позбутися цих набридливих комах з ваших грядок, ви можете покластися на силу рослин і речовин, які виділяють сильні запахи. Подумайте про вирощування пахучих рослин, таких як петрушка, календула, часник або на ділянках, де часто оселяються мурахи.

Ці рослини виділяють неприємні для шкідників запахи, які слугують природним відлякувачем для мурах. Окрім рослин, що відлякують мурах, є й інші засоби, які можна використовувати для вирішення проблеми з мурахами.

Ефективний продукт для боротьби – негашене вапно. Почніть з того, що розбийте шматок негашеного вапна на великі крихти і посипте ними безпосередньо на мурашники. Потім залийте негашене вапно невеликою кількістю води.

Коли вапно погасне, воно буде виділяти тепло, проникаючи в мурашник і змушуючи мурах евакуюватися. Інший варіант– використання пічної сажі, яку мурахи важко переносять. Просто посипте цим темним порошком місця, де вони зазвичай завдають клопоту.

Для ефективного відлякування мурах спробуйте створити приманку з борної кислоти. Змішайте порошок цих речовин з медом або варенням. Зазвичай слід змішати близько 5 грамів кислоти з приблизно 250–300 грамами солодкої приманки.

Якщо ви зустрінете у своєму саду лісових мурах, особливо великих рудих мурах з темним черевцем, бажано не знищувати їх. Натомість спробуйте переселити їх у більш придатне середовище. Наприкінці дня, коли активність мурах зменшиться, обережно видаліть мурашник за допомогою лопати і перенесіть матеріал у відро.

Потім викопайте яму в іншому місці і винесіть матеріал мурашника якомога далі від вашого будинку. Використовуючи ці перевірені народні засоби для боротьби зі шкідниками, ви зможете ефективно попрощатися з небажаними гостями на своїх грядках і захистити свій урожай.