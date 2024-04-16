Загинуть тисячі комарів за одну ніч: несподіваний лайфхак від американця (відео)

Теплі ночі часто перетворюються на боротьбу з заїдливими комарами, що погіршує якість сну та відпочинку. Репеленти проти цих кусючих комах не завжди ефективні, особливо на вулиці.

Американський винахідник Ден Рохас знайшов екологічно чистий спосіб вбивати тисячі комарів щоночі.

За його методом, у центрі цього геніального плану знаходяться два промислові вентилятори, вкриті сіткою. Він розміщує їх з обох боків собачого вольєра та вмикає. Завдяки потужному потоку повітря комарі затягуються всередину сітки, де застрягають.

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Рохас каже, що помітив, як увечері комарі злітаються до його собаки Роккі, що живе у вольєрі на вулиці. Він вирішив використати пса як приманку для комарів та водночас убезпечити пса від укусів.

Замість собаки Рохас порадив використовувати відкриту пляшку з газованою водою, щоб комарі зліталися на вуглекислий газ, який з неї виділяється.

Комарі, що летітимуть на приманку, будуть застрягати у сітці й зранку їх можна буде знищити, змивши у місткість з водою, або обприскавши сітки спиртовим розчином.

Хоча виробники вентиляторів не рекомендують залишати їх працюючими упродовж ночі, Ден Рохас переконаний у високій ефективності свого винаходу, який вже врятував безліч людей від нашестя комарів (судячи з коментарів під його відео).

Цей лайфхак покликаний не лише полегшити ваше життя, але і допомогти зберегти навколишнє середовище, використовуючи екологічно чисті методи боротьби з комарами.

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