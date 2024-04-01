Порадуйте себе та близьких на Великдень: Джеймі Олівер поділився рецептом неповторного шоколадного чизкейку

Вже за місяць настане свято Великодня, яке в Україні відзначатимуть у цьому році 5 травня. Зараз у передчутті цього дня, багато господинь експериментують з новими кулінарними ідеями для святкових страв.

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Всесвітньовідомий кулінар Джеймі Олівер запропонував свій рецепт ідеального шоколадного десерту на Великдень. На своєму офіційному сайті він описав великоднє частування як "багате, розкішне та смачне".

"Приготуйте основу цього насиченого чизкейка з вашого улюбленого печива, залийте шовковистою вершково-шоколадною начинкою та закінчіть кружечками з білого шоколаду", – зазначив шеф-кухар.

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Необхідні інгредієнти:

печиво – 350 г;

вершкове масло – 100 г;

вершковий сир – 300 г;

цукрова пудра – 2 ст. л.;

ванільний екстракт – 1 ст. л.;

подвійні вершки (48% жирності) – 300 мл;

чорний шоколад (70%) – 200 г;

білий шоколад – 100 г.

Приготування

Прогрійте духовку до температури 180°C. Водночас, використовуючи блендер, перетворіть печиво на дрібні крихти. Якщо у вас немає блендера, ви також можете роздробити його вручну, помістивши печиво в закритий пакет і покатавши по ньому качалкою.

Розтопіть масло на невеликому вогні у каструлі. Після цього змішайте його з крихтою у мисці. Рівномірно розподіліть отриману суміш у формі для випікання з діаметром 25 см, яка повинна мати знімні стінки. Сформуйте основу та бортики для вашого майбутнього чизкейка. Випікайте основу в печі протягом восьми хвилин, а потім залиште її охолоджуватися.

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У великій мисці збийте до однорідності вершковий сир, цукор та ванільний екстракт, потім поступово введіть 250 мл вершків. Поділіть темний та білий шоколад на частини та розтопіть їх у двох окремих мисках, розмістивши їх над водяною банею. Розділіть залишки вершків між двома мисками та дайте шоколаду повільно розплавитися, час від часу помішуючи.

Введіть розтоплений темний шоколад у вершково-сирну суміш до отримання однорідного кольору та консистенції. Перекладіть суміш у підготовлену форму з остиглою основою.

Зверху обережно розподіліть розтоплений білий шоколад, а потім використовуйте зубочистку або шпажку, щоб створити красиві візерунки на поверхні. Поставте чизкейк у холодильник мінімум на дві години для застигання. Подавайте, прикрасивши свіжими ягодами.

Смачного!

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