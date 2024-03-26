До основної страви чи на перекус: як приготувати сирні булочки за 15 хвилин

Втомилися від магазинних напівфабрикатів? Хочете порадувати близьких апетитними та свіжими булочками, але не вистачає часу? Не біда! Цей рецепт створений саме для вас.

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Завдяки йому ви зможете приготувати неймовірно пухкі та м'які булочки лише за 15 хвилин! Рецептом поділились на сайті patrioty.org.

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Інгредієнти:

Сир – 250 г

Борошно – 250 г

Молоко – 2 ст. л.

Цукор – 5 ст. л.

Яйця – 2 шт.

Сіль

Ванілін – 2 г

Розпушувач – 12 г

Приготування:

Змішайте яйця з цукром, сіллю та ваніліном. Додайте сир та ретельно перемішайте. Поступово введіть просіяне борошно з розпушувачем. Замісіть м'яке тісто, яке трохи липне до рук. Сформуйте булочки. Викладіть їх на деко та поставте в розігріту до 190°C духовку на 12 хвилин. Дістаньте булочки, змастіть молоком і посипте цукром. Випікайте ще 5 хвилин.

Смачного!

Порада:

До тіста можна додати родзинки, цукати або горіхи.

Замість молока можна використовувати вершки.

Булочки можна їсти як солодкими, так і солоними.

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