Помідори виростуть сильнішими, якщо уникнути цих помилок: поради дачників

Помідори є популярною культурою завдяки тому, що їх легко вирощувати. Однак деякі типові помилки можуть зіпсувати весь врожай.

Вони стосуються висадки розсади помідорів у відкритий ґрунт. Про це повідомляє Express.co.uk.

На початку травня помідори потрібно висаджувати лише в теплиці. Варто уникати висадки на вулиці до кінця травня, тому, що помідори ненавидять занадто сильні коливання температури, а травневі ночі можуть бути холодними.

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Помідори слід висаджувати на вулицю лише після того, як минули останні заморозки, оскільки для нормального росту їм потрібна тепла температура ґрунту приблизно від 13 до 16 °C. Висадка надто рано в травні, коли ґрунт занадто холодний, може уповільнити ріст помідорів, перешкодити запиленню, що призведе до низької якості плодів і навіть збільшить ризик грибкових захворювань.

Однак, коли помідори висаджують на вулиці наприкінці травня, ймовірність того, що вони постраждають від заморозків, є малою, оскільки погода набагато сонячніша та тепліша.

Водночас у теплицях варто подбати про те, щоб додати багато ґрунту з великою кількістю компосту. Своєю чергою горщики повинні бути щонайменше на 30 сантиметрів у глибину, щоб коріння проросло.

Ще одна важлива помилка – не обрізати бічні пагони помідорів під час росту. Це змушує рослину витрачати більше енергії на листя, а не на утворення плодів.

Достатньо відірвати бічні пагони пальцями. Найкращий час зробити це – вранці.

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