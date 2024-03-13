Отримаєте врожай раніше за всіх: правила висадки ранніх сортів кабачків

На невеликих присадибних ділянках вирощувати кабачки досить проблематично через їхню сильну розлогість та потребу в значних площах. Однак сучасні селекціонери вже давно вивели компактні кущові різновиди цієї культури, ідеально пристосовані для вирощування на грядках біля приватних будинків.

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На відміну від традиційних сортів, які ростуть величезними кущами з масивним листям і витким стеблом, на якому формуються плоди, кущові різновиди не утворюють плетистої рослини, а ростуть компактними кущиками. Це дозволяє садити на 1 кв. м до 2 таких рослин. Про це пише ТСН.

При виборі сорту для вирощування на своїй грядці слід звертати увагу на такі параметри:

* Відповідність гібриду вашій кліматичній зоні, адже кабачки - теплолюбна культура і погано ростуть у прохолодних регіонах.

* Призначення - універсальні сорти або спеціалізовані, придатні лише для певних цілей (корм худобі, свіже вживання тощо).

* Врожайність - для кормових цілей смак не має значення, а от висока врожайність важлива.

Зазвичай городники висаджують відразу 2-3 сорти, щоб отримати різноманітні за смаком і забарвленням овочі.

Ультраранні кущові сорти

Такі сорти дозволяють отримати урожай через 37-45 днів після появи сходів. Ранні різновиди підходять для північних регіонів з коротким літнім сезоном, а на півдні їх садять після першого збору зелених культур.

Одним з найкращих і найсмачніших кущових сортів кабачків вважається "Ролик". Він надранній, плоди з'являються вже через 28-34 дні після проростання насіння. Крім того, цей сорт легко переносить прохолодну погоду.

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Кабачки "Ролик" мають гладеньку білу шкірку і тонку шкірочку. Вага плоду може сягати 1-1,5 кг при довжині 12-15 см. М'якуш зелений, соковитий, ніжний. Тому сорт підходить для салатів, вегетаріанських супів, засолювання, консервації та приготування ікри.

Цей кущовий різновид невибагливий до ґрунтових умов, витримує нерегулярний полив і негоду. Він самозапильний, тож не потребує комах для зав'язування плодів. З 1 кв. м можна зібрати до 8-9 кг врожаю. Кабачки добре переносять транспортування без втрати смакових якостей.

Нагадаємо, ми вже писали, як виростити кабачки у горщиках.