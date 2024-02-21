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Корисний сніданок за 15 хвилин: Як приготувати оладки з капусти на всю сім'ю

Ігор Романько

Як зробити капустяні оладки

Капустяні оладки – це не лише ситна та бюджетна страва, але й чудовий спосіб урізноманітнити ваш раціон. Їх можна їсти як самостійну страву або доповнювати різними соусами.

Спробуйте приготувати ці оладки за рецептом кулінарної блогерки Крістін Азізян, і ви будете приємно здивовані. Це універсальна страва, яка може стати чудовим сніданком, обідом або вечерею. Приготуйте їх за цим рецептом, і ви будете приємно здивовані.

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Інгредієнти:

  • Капуста - 500 г
  • Морква - 1/2 шт
  • Яйця - 1 велике або 2 маленьких
  • Цибуля - 1/2 головки (або 1/3, якщо велика)
  • Борошно - 5-7 ст. л
  • Кефір - 100-120 мл
  • Зелень (петрушка, кріп)
  • Сіль, чорний мелений перець, паприка - за смаком

Для сметанного соусу:

  • Сметана - 3-4 ст. л
  • Часник - 1-2 зубчики
  • Протертий свіжий огірок - 1 шт
  • Зелень

Спосіб приготування:

  1. Очистіть овочі. Капусту наріжте шматками, а решту інгредієнтів (моркву, цибулю, зелень) подрібніть.
  2. Складіть всі інгредієнти для оладок у чашу блендера та перебийте до пастоподібної маси. Якщо ваш блендер не дуже потужний, закладайте продукти частинами.
  3. Викладайте тісто столовою ложкою на сковороду з розігрітою олією. Обсмажуйте оладки з обох боків до золотистої скоринки (приблизно по 3 хвилини з кожного боку) на невеликому вогні.
  4. Готові оладки викладіть на паперовий рушник, щоб ввібрати зайвий жир.

Сметанний соус:

  1. Змішайте сметану з подрібненим часником, протертим огірком та зеленню. Додайте сіль та перець за смаком.

Подавайте оладки гарячими зі сметаною або сметанним соусом.

Смачні поради:

  • Замість кефіру можна використовувати молоко або йогурт.
  • Додайте в тісто тертий сир, щоб зробити оладки ще більш апетитними.
  • Подавайте оладки з різними соусами: сметанним, томатним, грибним.
  • Смажте оладки на невеликому вогні, щоб вони не підгоріли.

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