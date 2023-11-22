Корисний десерт: рецепт гарбузових цукатів на зиму

Ці цукати за рецептом від Shuba не лише дуже смачні, але й корисні. За смаком дуже схожі на курагу.

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Інгредієнти:

Гарбуз – 1.5 кг

Цукор – 700 г

Кориця – за смаком

Мускатний горіх мелений – за смаком

Лимонна кислота – 1 ч. л.

Цукрова пудра – за смаком

Крохмаль кукурудзяний – 1 ст. л.

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Спосіб приготування:

М’якоть гарбуза наріжте на кубики 1-1,5 см і відправте у каструлю.

Засипте гарбуз цукром і перемішайте.

Накрийте каструлю кришкою та залиште на 6-10 годин. Потім додайте лимонну кислоту, спеції, та перемішайте.

Каструлю постате на великий вогонь. Доведіть до м’якості гарбуз. Охолодіть.

Перекладіть гарбуз у друшляк і злийте весь сироп, який окремо закип’ятіть та варіть 5-7 хвилин.

Залийте гарячим сиропом гарбуз та перекладіть шматочки гарбуза в друшляк і залиште на 1,5-2 години.

Духовку розігрійте до 100 градусів. Деко застеліть пергаментом та викладіть шматочки гарбуза. Сушіть в духовці з відкритими дверцятами 2-3 години.

Цукати перекладіть на пласку тарілку або тацю і залиште ще приблизно на добу.

Цукрову пудру змішайте з крохмалем, посипте цукати та перемішайте.

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