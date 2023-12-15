Корисна закуска: рецепт запеченої червоної капусти з горішками
Запечена червона капуста за рецептом від Shuba є корисною, швидкою і дуже смачною закускою. Підійде і для святкового столу.
Інгредієнти:
Червоноголова капуста – 1 шт.
Олія оливкова Extra Virgin – 30 мл
Рукола – 20 г
Волоські горіхи – 30 г
Томати в’ялені в олії – 6 шт.
Часник, зубчики – 1 шт.
Спеції – за смаком
Сіль – за смаком
Перець чорний мелений – за смаком
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Спосіб приготування:
Духовку виставте на 180 градусів.
Капусту наріжте скибочками товщиною 1,5 см. Деко застеліть пергаментом та викладіть на нього капусту.
Змішайте подрібнений часник з невеликою кількістю приправ і невеликою кількістю солі. Змастіть скибочки червоної капусти оливковою олією і посипте сумішшю з часнику і спецій.
Запікайте капусту 20-25 хвилин. Дістаньте з духовки, посипте руколою, горішками та в’яленими помідорами і запікайте в режимі гриля на максимальній потужності ще 2-3 хвилини.
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