Покриються дивовижним візерунком: лайфхак для фарбування великодніх яєць за допомогою рису

Великодні яйця, розфарбовані в яскраві кольори, стали незамінним атрибутом святкового застілля. Цей звичай об’єднує родини, адже до процесу долучаються як діти, так і дорослі, а способів надати яйцям святковий вигляд просто безліч.

Команда UAportal підготувала для вас лайфхак з фарбування яєць з використанням рису. Спробуйте цей метод хоч один раз, і ви неодмінно захочете повторити його на наступні великодні свята.

Читайте також: Фарбування крашанок пшоном, щоб перемогти при "христосанні"

Як пофарбувати великодні яйця за допомогою рису

Щоб скористатися цим оригінальним способом, вам знадобиться лише кілька простих інгредієнтів. Приготуйте декілька пакетів для заморожування продуктів, приблизно 2-4 склянки дешевого рису на пакет, а також барвник вашого улюбленого кольору для кожної порції.

Спочатку візьміть один з пакетів і насипте в нього потрібну кількість рису, додайте барвник на ваш вибір. Ретельно перемішайте, щоб рис рівномірно покрився барвником.

Далі, зваріть яйця до твердого стану і помістіть їх по одному у підготовлені пакети з рисом. Переконайтеся, що яйця повністю занурені у суміш рису з барвником.

На завершення, залиште пакети з яйцями на три години. За цей час вони покриються не лише яскравим кольором, але й отримають унікальний візерунок.

Також пропонуємо вам дізнатися про фарбування яєць у зелений та салатовий кольори.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!