''Непереможні яйця'' на Великдень: фарбування крашанок пшоном, щоб перемогти при ''христосанні''

Розпис яєць – невіддільна частина Великодня у багатьох країнах світу. В Україні ж це дійство доповнюється цікавою традицією – "христосанням" яйцями, що перетворюється на справжню святкову розвагу.

"Яйцева бійка" символізує боротьбу добра зі злом. Переможне яйце вважалося оберегом, його зберігали до кінця свят.

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Вітаючись на Великдень, люди тричі промовляють "Христос Воскрес!" та цілуються. В давнину прилюдні поцілунки вважалися непристойними, тому виникла традиція символічно стукатися писанками чи крашанками, "христосаючись".

Хочете отримати "непереможне" яйце? Ось кілька хитрощів, як зміцнити його шкаралупу:

1. Сіль: Додайте у воду для варіння яєць 3 столові ложки солі на літр. Це допоможе їм не потріскатися.

2. Спеціальні плівки: Надягніть плівки на крашанки перед опусканням у гарячу воду. Плівка розплавиться, обволікаючи яйця.

3. Білок з сіллю: Збийте білок з чайною ложкою солі, щоб отримати "цемент". Покрийте крашанки сумішшю та дайте обсохнути. Зверху можете розмалювати харчовими фарбами до власного смаку.

"Непереможні яйця" можна створити за допомогою кольорового пшона.

Що вам знадобиться:

Яйця, зварені круто

Пшоно

Харчові барвники

Яєчний білок

Миска

Ложка

Папір для випічки

Інструкція:

Пофарбуйте пшоно. Додайте пшоно в миску з харчовим барвником та ретельно перемішайте, щоб пшоно повністю покрилося кольором. Залиште пшоно сохнути на папері для випічки.

Збийте яєчний білок до утворення піни, візьміть зварене круто яйце та обмажте його з усіх боків яєчним білком. Потім обсипте яйце кольоровим пшоном, щоб воно повністю покрилося. Залиште яйця сохнути на папері для випічки протягом декількох годин.

Ви можете використовувати пшоно різних кольорів, щоб створити оригінальні та красиві крашанки. Для більш насиченого кольору можна пофарбувати пшоно кілька разів.

Замість пшона можна використовувати інші крупи, такі як рис, манка або гречка.

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