Майже всі роблять цю помилку: Як правильно користуватись капсулами для прання

Капсули для прання – це зручний і ефективний спосіб відіпрати речі. Однак, якщо використовувати їх неправильно, можна завдати шкоди машинці і одязі.

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Якщо ви будете дотримуватися цих правил, капсули для прання допоможуть вам ідеально відіпрати речі, не завдаючи шкоди машинці і одязі, пише видання "На пенсії".

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Додаткові поради

Якщо ви вибираєте капсули для прання, зверніть увагу на склад. У капсулах повинні бути тільки натуральні компоненти, які не пошкодять одяг і навколишнє середовище.

Зберігайте капсули для прання в сухому місці, подалі від дітей.

Не використовуйте капсули для прання, якщо вони пошкоджені.

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам правильно використовувати капсули для прання.

Які правила потрібно дотримуватися при використанні капсул для прання?

Читайте інструкцію. Уважно читайте інструкцію на упаковці, щоб дізнатися, за якої температури і типу прання можна використовувати капсули.

Не використовуйте капсули для коротких циклів прання. Капсули не встигають повністю розчинитися за короткий час, тому можуть залишати сліди на одязі або засмічувати труби.

Капсули не встигають повністю розчинитися за короткий час, тому можуть залишати сліди на одязі або засмічувати труби. Не використовуйте капсули для прання вовни та делікатних тканин. Капсули можуть пошкодити ці тканини.

Капсули можуть пошкодити ці тканини. Не перевантажуйте пральну машину. При перевантаженні капсула може не розчинитися повністю.

При перевантаженні капсула може не розчинитися повністю. Кладімо капсулу на дно барабана. Капсула швидше розчиниться, якщо покласти її на дно барабана, а зверху покласти білизну.

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