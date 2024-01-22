Майже всі роблять цю помилку: Як правильно користуватись капсулами для прання
Капсули для прання – це зручний і ефективний спосіб відіпрати речі. Однак, якщо використовувати їх неправильно, можна завдати шкоди машинці і одязі.
Якщо ви будете дотримуватися цих правил, капсули для прання допоможуть вам ідеально відіпрати речі, не завдаючи шкоди машинці і одязі, пише видання "На пенсії".
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Додаткові поради
- Якщо ви вибираєте капсули для прання, зверніть увагу на склад. У капсулах повинні бути тільки натуральні компоненти, які не пошкодять одяг і навколишнє середовище.
- Зберігайте капсули для прання в сухому місці, подалі від дітей.
- Не використовуйте капсули для прання, якщо вони пошкоджені.
Сподіваємося, ці поради допоможуть вам правильно використовувати капсули для прання.
Які правила потрібно дотримуватися при використанні капсул для прання?
- Читайте інструкцію. Уважно читайте інструкцію на упаковці, щоб дізнатися, за якої температури і типу прання можна використовувати капсули.
- Не використовуйте капсули для коротких циклів прання. Капсули не встигають повністю розчинитися за короткий час, тому можуть залишати сліди на одязі або засмічувати труби.
- Не використовуйте капсули для прання вовни та делікатних тканин. Капсули можуть пошкодити ці тканини.
- Не перевантажуйте пральну машину. При перевантаженні капсула може не розчинитися повністю.
- Кладімо капсулу на дно барабана. Капсула швидше розчиниться, якщо покласти її на дно барабана, а зверху покласти білизну.
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