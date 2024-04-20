Чому кріп рано випускає парасольки: як запобігти ранньому стрілкуванню
Зібралися виростити кріп на підвіконні або на дачі, а він замість пишної зелені випускає парасольки? Не хвилюйтесь, зараз розберемося, чому так відбувається і як цього уникнути.
Дотримуючись цих простих порад з сайту prostoway, ви зможете виростити пишний і ароматний кріп, який радуватиме вас свіжою зеленню протягом усього сезону.
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Причини раннього стрілкування кропу:
- Пізній посів: кріп - холодостійка рослина, тому його краще сіяти ранньою весною.
- Густий посів: між насінням має бути не менше 2-3 см.
- Неправильний сусід: кріп не любить рости поблизу інших кропових (петрушки, селери), а також цибулі та моркви.
- Нестача вологи: кріп потребує регулярного поливу, особливо в спекотну та суху погоду.
- Важкий ґрунт: кріп краще росте на пухких, родючих ґрунтах з нейтральною кислотністю.
Що робити, якщо кріп вже пішов у стрілку?
- Відщипнути парасольки: це не зупинить процес стрілкування, але трохи відтермінує його.
- Зрізати на зелень: ранні сходи кропу можна використовувати на зелень, навіть якщо він пішов у стрілку.
- Використовувати для консервування: насіння кропу можна використовувати для приготування маринадів, солінь та інших заготовок.
Щоб уникнути раннього стрілкування кропу:
- Сійть кріп рано навесні: до кінця квітня - початку травня.
- Сіяти не густо: насіння має бути на відстані 2-3 см один від одного.
- Вибирайте правильне місце: кріп любить сонячні місця з пухким, родючим ґрунтом.
- Регулярно поливайте кріп: особливо в спекотну та суху погоду.
- Не сійте кріп поблизу інших кропових, цибулі та моркви.
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