Чому не варто пити оливкову олію ложками: відповідь дієтологів

Любите оливкову олію? Додаєте її до салатів, використовуєте для смаження? Чудово! Адже жири дійсно важливі для нашого організму. Вони допомагають засвоювати вітаміни, дають нам енергію та роблять їжу смачнішою. Але чи дійсно оливкова олія – це панацея від усіх хвороб?

Збалансоване харчування – це запорука вашого здоров'я. Не вірте всьому, що пишеться в інтернеті. Слухайте поради кваліфікованих фахівців. Про це пише видання Time.

Читайте також: 5 видів крупи, які можна і варто вживати при діабеті

1. Не зловживайте!

Так, оливкова олія – це корисно. Але важливо не переборщувати.

В одній столовій ложці олії міститься 119 калорій, а порція зазвичай складається з трьох ложок. Це вже 357 додаткових калорій на день!

Пам'ятайте:

Всі жири, незалежно від їхнього типу, містять однакову кількість калорій.

Оливкова олія не насичує надовго, тому вам може захотіти їсти більше.

Якщо ви намагаєтеся скинути або підтримувати вагу, краще вживати оливкову олію помірно.

2. Не пийте оливкову олію!

Деякі люди вважають, що пити оливкову олію натщесерце корисно для травлення.

Це не так!

В оливковій олії немає клітковини, яка дійсно важлива для кишечника.

Пити олію небезпечно для людей з жовчнокам'яною хворобою.

Краще їсти цілісні продукти, які містять клітковину та інші корисні речовини.

3. Не вірте міфам!

Оливкова олія не має "чарівної" сили.

Вона не допоможе вам схуднути.

Вона не позбавить вас від зморшок.

Вона не вилікує всі ваші хвороби.

4. Вибирайте якісну олію!

Не всі оливкові олії однакові.

Найкраще купувати оливкову олію першого холодного віджиму.

Звертайте увагу на дату виробництва та термін придатності.

Зберігайте олію в прохолодному темному місці.

5. Їжте оливкову олію з розумом!

Оливкова олія - це чудовий продукт, який може зробити вашу їжу смачнішою та кориснішою.

Додавайте її до салатів, маринадів, соусів.

Використовуйте її для смаження на повільному вогні.

Не забувайте про помірність!

Нагадаємо, ми вже писали, які 5 продуктів варто включити у свій раціон.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!