Чому не рекомендується прати речі при 60 градусах

Для чистої білизни не варто завжди прати при високій температурі. Вибір температури прання залежить від декількох факторів, таких як тип тканини, рівень забруднення та екологічні фактори.

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Висока температура прання необхідна для видалення бактерій та мікробів, які можуть бути присутніми на білизні. Це особливо важливо для постільної та домашньої білизни, які знаходяться в тісному контакті з тілом, пише видання SantePlus.

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Однак прання при високій температурі може пошкодити тканину. Наприклад, бавовна має тенденцію давати усадку при пранні при температурах вище 60°C.

Для більшості видів одягу, у тому числі для бавовни, достатньо прати при температурі 40°C. Це допоможе зберегти якість тканини та заощадити енергію.

Для видалення стійких плям може знадобитися прання при температурі 60°C. Однак перед тим, як прати одяг при високій температурі, обов'язково перевірте інформацію на етикетці, щоб переконатися, що він витримає прання при таких умовах.

Також можна прати білизну в холодній воді. Цей варіант підходить для більшості видів одягу та має багато переваг. Прання в холодній воді допомагає зберегти якість тканини, заощадити енергію та захистити навколишнє середовище.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати у пральну машинку та як за допомогою підручних засобів видалити плями від поту на одязі.

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