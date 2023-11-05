Перемо правильно: чому режим ECO не рекомендується

Для тих, хто хоче заощаджувати під час прання, фахівці дали поради щодо розумного використання режиму ECO у пральній машинці.

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Як повідомляє SantePlusMag, екорежим пральної машини або режим ECO наявний в усіх сучасних пралках. Ця програма дозволяє прати білизну, зменшуючи витрати на електроенергію та менше витрачати води, ніж у звичайному режимі прання.

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"Це означає, що білизна випрана обережно, без надмірної кількості гарячої води чи великих доз миючого засобу. Однак цього режиму недостатньо для усунення бактерій і стійкого бруду. Це пояснюється тим, що зменшення споживання води та миючих засобів погіршує здатність пральної машини видаляти плями, неприємні запахи та бактерії", – пише видання.

Зазначається, що режим ECO спричиняє накопичення бруду та бактерій усередині пристрою. Через низьку кількість використаної води білизна не виполіскується належним чином. У результаті миючий засіб і залишки бруду застряють на дні машини. З часом це призводить до появи неприємного запаху та розмноження бактерій.

Однак у цього режиму є й переваги – під час кожного прання використовується менше води та миючого засобу, необхідного для забезпечення правильного та оптимального прання.

Також використання програми ECO зменшує шум і вібрацію під час прання. Ця еко-функція прання дозволяє споживати якомога менше енергії, працюючи при нижчих температурах і повільнішій швидкості обертання.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки порошку треба сипати у пральну машинку та як за допомогою підручних засобів видалити плями від поту на одязі.

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