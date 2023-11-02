Майстри назвали 6 причин, чому пральна машина не зливає воду

Перш ніж почати шукати причини, чому ваша пральна машина не зливає воду, важливо відключити її від мережі та забезпечити злив води з баку. Ось деякі рекомендації щодо перевірки можливих причин виникнення проблеми.

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Зливний фільтр

Перевірте зливний фільтр на наявність забруднень. Цей фільтр призначений для утримання сміття та інших предметів, які можуть пошкодити зливальну помпу. Якщо фільтр забитий, вода не буде витікати з машини. Почистіть фільтр, дотримуючись інструкцій у посібнику користувача вашої пральної машини.

Засмічення зливного шлангу

Якщо помпа працює, але вода не зливається, перевірте зливний шланг, який з'єднує вашу машину із стоком або раковиною. Він може бути забитий сміттям. Від'єднайте шланг і перевірте його стан. Впевніться, що він не перетиснутий або перекручений.

Каналізаційна система

Перевірте, чи каналізаційна система не забита, адже це може завадити воді стікати. Якщо пральна машина підключена до сифона або іншого стоку, перевірте ці місця на наявність засмічень. Якщо є проблеми, спробуйте їх виправити або викличте сантехніка.

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Підключення пральної машини

Перевірте, чи правильно підключена ваша пральна машина до системи зливання. Максимальна довжина зливного шланга не повинна перевищувати 3,7 метра, інакше зливна помпа може бути недостатньо потужною для відкачування води. Якщо пральна машина встановлена ​​далеко від стоку, розгляньте можливість перенесення її ближче до системи зливання.

Режим прання

Переконайтеся, що правильно вибрано режим прання. Деякі режими можуть передбачати зупинку з водою. Якщо це трапилося, спробуйте натиснути кнопку "Пуск/Зупинка/Скасувати" та запустіть програму зливання води.

Помилки електроніки

Збої в роботі електроніки можуть також призвести до проблем з водозливом. Спробуйте вимкнути пральну машину від електромережі на 10-15 хвилин, а потім знову увімкнути її та спробувати запустити програму зливання. Якщо це вирішить проблему, то, можливо, це був лише тимчасовий збій.

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